У білоруської армії може бути 2 завдання – військовий експерт про загрозу для Львова та Києва

Білоруська армія може долучитися до російських окупантів та почати військове вторгнення в Україну. Зокрема, білоруським військовим можуть поставити два головні завдання, які стосуються Львова та Києва.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в ефірі 24 каналу.

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За його словами, у білоруської армії може бути два завдання.

Перше – це відсікання Європи у напрямку до Києва.

На думку Олега Жданова, наступ буде на напрямку Луцьк – Львів.

Друге – білоруська армія буде намагатися підсилити угруповання військ під Києвом та піти на столицю.

Військовий експерт наголосив, що, з точки зору оперативної стратегії війни, для Росії більш важливо відрізати допомогу від Європи.

Ми спостерігаємо більше накопичення військ в Білорусі на Волинському напрямку. Путін сподівається, що це допоможе йому підтягнути якісь резерви і відновити наступальні дії на столицю і на Донбасі,

– пояснив Жданов.

До слова, у Генштабі ЗСУ повідомили, що Білорусь готується до ймовірного вторгнення в Україну, приєднавшись до російських окупантів. Військовий експерт Олег Жданов каже, що можливий наступ може бути лиш питанням часу.

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