Білошицький став новим очільником патрульної поліції

30 липня тимчасовий виконувач обов'язків голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе представив особовому складу начальника Департаменту патрульної поліції. Ним став полковник поліції Олексій Білошицький.

Про це повідомили на офіційній сторінці Нацполіції.

Що відомо про Олексія Білошицького?

До призначення Білошицький обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції.

Олексій Білошицький – один із тих, хто стояв біля витоків створення патрульної поліції та багато років працював над її розвитком. Він брав безпосередню участь у впровадженні сучасних підходів до роботи, створенні нових підрозділів, формуванні законодавчої бази сучасної поліції, розвитку системи автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху, а також удосконаленні законодавства у сфері безпеки дорожнього руху та громадського порядку,

– зазначили у Нацполіції.

В умовах повномасштабної війни Білошицький долучився до створення бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції, а також виконував бойові завдання у її складі.

Пізніше під його керівництвом бригада розширила свої спроможності та сформувала підрозділи ударних безпілотних літальних апаратів та аеророзвідки.

Для вас це не новий офіцер – велику частину свого життя він присвятив службі в патрульній поліції. Тож на цьому шляху я побажаю йому успіхів, зважених рішень та ефективної роботи,

– зазначив Максим Цуцкірідзе.

Своєю чергою новоспечений очільник патрульної поліції подякував за довіру.

"Для мене велика честь і водночас велика відповідальність бути вашим командиром. Попереду багато викликів, але я робитиму все, щоб зберегти наші принципи, цінності та підходи, які ми будували упродовж цих років, і водночас удосконалювати та розвивати їх", – звернувся він до колег.

Нагадаємо, що 30 липня також стало відомо, що Зеленський провів масштабні кадрові зміни в СБУ.

Він призначив: