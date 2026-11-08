"Оточення, якого немає": у бригаді "Рубіж" спростували брехню Росії під Покровськом

Російські окупанти кажуть про нібито оточення міста Білозерське на Покровському напрямку. Українські військові спростували заяви ворога.

Як повідомила у своєму телеграм-каналі бригада оперативного призначення НГУ "Рубіж", поширена загарбниками інформація не відповідає дійсності.

Чому ворог бреше про Білозерське?

Подібними вкидами противник лише намагається створити видимість швидкого просування та відзвітувати вищому командуванню про хоч якісь результати. Насправді ж українські воїни тримають оборону та не дають ворогу втілити ці плани в реальність.

Водночас оборонці зауважили, що напередодні зими очікується посилення штурмових дій ворога на цьому напрямку.

Російське командування, ймовірно, спробує активізувати наступ, аби досягти поставлених цілей до завершення року, однак жодних підстав говорити про успішну реалізацію цих планів наразі немає.

Раніше аналітики повідомляли, що російські війська здійснили масштабний механізований штурм на Покровському напрямку, використовуючи мотоцикли та іншу техніку. Окупанти намагалися просунутися на світанку за умов поганої видимості. Однак українські захисники відбили атаку, знищивши 43 російських військових і поранивши ще 12.