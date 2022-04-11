У багатьох областях повітряна тривога

У більш ніж половині областей оголосили повітряну тривогу. Всім людям потрібно негайно пройти в укриття.

Повідомлення про увімкнення сирен почала публікувати місцева влада орієнтовно з 03:06 й до 03:51 11 квітня. В укриттях потрібно перебувати до того часу, поки не буде відбою тривоги.

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Зокрема пройти в укриття потрібно жителям:

Житомирської;

Полтавської;

Одеської;

Сумської;

Вінницької;

Київської;

Кіровоградської;

Черкаської областей.

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