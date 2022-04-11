У багатьох областях повітряна тривога
11 квітня 2022 , 03:49Читать новость на русском
У більш ніж половині областей оголосили повітряну тривогу. Всім людям потрібно негайно пройти в укриття.
Повідомлення про увімкнення сирен почала публікувати місцева влада орієнтовно з 03:06 й до 03:51 11 квітня. В укриттях потрібно перебувати до того часу, поки не буде відбою тривоги.
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Зокрема пройти в укриття потрібно жителям:
- Житомирської;
- Полтавської;
- Одеської;
- Сумської;
- Вінницької;
- Київської;
- Кіровоградської;
- Черкаської областей.
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