У багатьох областях повітряна тривога

11 квітня 2022 , 03:49
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У більш ніж половині областей оголосили повітряну тривогу. Всім людям потрібно негайно пройти в укриття.

Повідомлення про увімкнення сирен почала публікувати місцева влада орієнтовно з 03:06 й до 03:51 11 квітня. В укриттях потрібно перебувати до того часу, поки не буде відбою тривоги. 

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Зокрема пройти в укриття потрібно жителям:

  • Житомирської;
  • Полтавської;
  • Одеської;
  • Сумської;
  • Вінницької;
  • Київської;
  • Кіровоградської;
  • Черкаської областей.

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Автор: Діана Квасневська