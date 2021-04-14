Більше бентежить, ніж війська на кордоні: що відбувається з фінансами в РФ і як діяти Україні

Враховуючи загрозу ескалації збройного конфлікту з Росією, яку ми зараз маємо, уряд мав би терміново зайнятися вирішенням бюджетних проблем.

Знову проблеми з фінансами

За два тижні квітня Мінфін залучив внутрішніх запозичень на 2,7 млрд. План на квітень згідно розпису державного бюджету – 32,2 млрд.

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Нагадаю, план по внутрішніх запозиченнях до кінця березня виконувався повністю (100%), але план по зовнішніх запозиченнях був так же повністю провалений (0%).

Тепер проблеми почалися вже і з внутрішніми запозиченнями. Це при тому, що 14 квітня має відбутися погашення ОВДП на 13,3 млрд і зазвичай більшу частину погашень інвестори рефінансують – знову вкладають в ті ж ОВДП. Але сьогодні цього не відбулося: маємо певний відток капіталу з державного боргу.

Враховуючи загрозу ескалації збройного конфлікту з Росією, яку ми зараз маємо, уряд мав би терміново зайнятися вирішенням бюджетних проблем.

Очевидно, що зараз нам буде конче потрібен надійний доступ до фінансування – а, значить, треба пришвидшувати роботу над відновленням підмороженої програми з МВФ.

Роздутий бюджет створить чимало проблем Україні

Окрім цього, варто задуматися, наскільки в принципі зліплений з "хотєлок" бюджет з вже високим дефіцитом та відсутніми пріоритетами відповідає нашій нинішній ситуації. Якщо наші головні проблеми зараз – загроза війни та подолання епідемії, то саме на них і треба спрямовувати кошти.

Так само, треба мати чесну відповідь на запитання, як ми фінансуватимемо роздутий бюджет, якщо почнеться війна і в нас одночасно впадуть доходи та втратиться доступ до фінансових ринків. Сфера публічних фінансів потребує такої ж підготовки до можливого конфлікту, як і інші сфери економіки та суспільного життя.

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Мушу відзначити, до речі, що росіяни це, на жаль, розуміють.

ЦБ РФ приймає заходи для підвищення стійкості російської фінансової системи, а російський Мінфін активно акумулює кошти. Мене особисто ці дії дуже хвилюють – оскільки вони є не менш (а може й більш) сильним доказом підготовки до можливого конфлікту, аніж переміщення військ до нашого кордону.

І ми маємо так само готуватися, а не дивитися мовчки на провалений план запозичень та розбалансований бюджет.