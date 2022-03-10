Більше мільйона людей без тепла, – Верещук вимагає допуску ремонтників до газової магістралі

Через пошкодження газової магістралі Донецьк – Маріуполь низка міст залишилася без тепломостачання. Міністерка реінтеграції Ірина Верещук вимагає у російської сторони допуску ремонтників до місць пошкодження магістралі.

У населених пунктах Донеччини люди залишилися без тепла, зокрема у Маріуполі та в Бердянську. Про це міністерка реінтеграції Ірина Верещук заявила у своєму ранковому звернення, повідомляє 24 канал.

Зауважте Вимагаємо негайно допустити ремонтну бригаду на ЧАЕС, – Верещук

Ми вимагаємо допустити проїзд спеціальної техніки та ремонтної бригади, щоб ми змогли відремонтували газопровід і люди отримали тепло,

– наголосила Верещук.

Звернення Ірини Верещук від 10 березня: дивіться відео

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