Більше немає групи окупантів, яка проскочила через Кремінну, – Арестович

Навколо міста Кремінна, що на Луганщині, йдуть бої. Російські пропагандисти брешуть, що мають якісь успіхи на Донеччині та Луганщині.

Про це 19 квітня сказав позаштатний радник голови Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну. Він розповів, що ситуація на Сході України напружена.

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"Група, яка вчора проскочила через Кремінну, її більше немає. Вона навіщось заскочила на швидкості", – сказав Арестович.

Росіяни знову брешуть

За словами Арестовича, росіянам вдалось зайняти певну частину сірої зони, яку вони чомусь називають "взяттям Мар'їнки". Мовиться про приблизно 3 – 5 кілометрів.

Проте у Генштабі Збройних Сил України повідомили, що Мар'їнка повністю перебуває під контролем України. Українські захисники провели там успішний контрнаступ.

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