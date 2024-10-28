Більше ніяких нових обмежень, якщо КНДР приєднається до війни, – Пентагон про західне озброєння

Україна не матиме жодних обмежень на використання американської зброї, якщо північнокорейські військові вступлять у бій проти українських сил.

Про це заявили у Пентагоні ввечері 28 жовтня. Зазначають, що наразі північнокорейські війська, "цілком ймовірно", рухаються в напрямку в Курська.

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У Пентагоні наголосили, що ці дії Кремля "означатимуть подальшу ескалацію та підкреслюватимуть зростаючий відчай президента Путіна, оскільки Росія зазнала надзвичайних втрат на полі бою".

За оцінками США, у Росії розгорнули 10 тисяч солдатів із Північної Кореї, а не 3 тисячі, як повідомлялося раніше.

"Частина цих солдатів уже перемістилася ближче до України, і ми дедалі більше стурбовані тим, що Росія має намір використовувати цих солдатів у бойових діях або для підтримки бойових операцій проти українських сил у Курській області поблизу кордону з Україною", – заявила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, Вашингтон, Київ та союзники уважно стежать за розвитком подій, й США залишаються відданими підтримці та збільшенню безпекової допомоги Україні.