Більше ніяких розрахунків з iPhone: у Росії відключили Apple Pay

Відтепер послуга Apple Pay більше недоступна у Росії. Власники iPhone вже не зможуть розрахуватися за допомогою своїх смартфонів.

Про це повідомив Михайло Федеров, міністр цифрової трансформації України. Відповідний допис з'явився у його телеграм-каналі ввечері 9 березня.

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Що цьому передувало

Компанія Apple однією з перших покинула ринок держави-агресорки. Там не ввозять свою техніку на територію Росії й не надають у країні жодних послуг.

Ба більше, Apple навіть заборонила росіянам перегляд своїх презентацій. Все це – реакція на незаконне повномасштабне вторгення в Україну. ​

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