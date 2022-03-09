Більше ніяких розрахунків з iPhone: у Росії відключили Apple Pay

9 березня 2022 , 23:22
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Джерело:

телеграм-канал FEDOROV

Відтепер послуга Apple Pay більше недоступна у Росії. Власники iPhone вже не зможуть розрахуватися за допомогою своїх смартфонів.

Про це повідомив Михайло Федеров, міністр цифрової трансформації України. Відповідний допис з'явився у його телеграм-каналі ввечері 9 березня.

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Автор: Ірина Буртик