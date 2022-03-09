Більше ніяких розрахунків з iPhone: у Росії відключили Apple Pay
9 березня 2022 , 23:22Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал FEDOROV
Відтепер послуга Apple Pay більше недоступна у Росії. Власники iPhone вже не зможуть розрахуватися за допомогою своїх смартфонів.
Про це повідомив Михайло Федеров, міністр цифрової трансформації України. Відповідний допис з'явився у його телеграм-каналі ввечері 9 березня.
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Що цьому передувало
- Компанія Apple однією з перших покинула ринок держави-агресорки. Там не ввозять свою техніку на територію Росії й не надають у країні жодних послуг.
- Ба більше, Apple навіть заборонила росіянам перегляд своїх презентацій. Все це – реакція на незаконне повномасштабне вторгення в Україну.
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