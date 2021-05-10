Не забули: більше ніж половина українців знають дату катастрофи на ЧАЕС

Понад 50% українців можуть назвати точну дату аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Рік, в якому сталась катастрофа, змогли назвати майже 70%.

Такі результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Проводили його 13 – 15 квітня 2021 року.

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Коли відбулась аварія на ЧАЕС

52% опитаних змогли назвати точну дату.

69% – назвали рік

31% – не змогли пригадати навіть рік катастрофи.

Обізнаність щодо точної дати аварії за рік зросла

Цікаво, що в порівнянні з опитуванням у 2020 році, обізнаність українців щодо трагедії у Чорнобилі значно зросла: від 40% – до 52%. Проте не змінилась частка тих, хто знає лише рік: з 68% виросла до 69%.

Значно менше про аварію знає молодше покоління. Найкраще точну дату катастрофи, яка змінила мільйони життів, знають люди віком від 50 до 69 років.

Яка причина аварії:

36% опитаних вважають, що винне керівництво або персонал ЧАЕС

26% – поєднання недоліків будівництва та помилки персоналу,

11% – помилки при проєктуванні або будівництві станції

8% – нещасний випадок.

Опитування щодо обізнаності про аварію на ЧАЕС / Скриншот з сайту КМІС

Що відомо про опитування

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2001 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та ОРДЛО). Вибірка репрезентативна для дорослого населення України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.



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