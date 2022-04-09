Більше слухайте нашого президента-дебіла, – російський окупант у розмові з дружиною

У перехопленій розмові з дружиною окупант сказав, щоб росіяни "більше слухали нашошо президента-дебіла". Усі зусилля Росії у війні просто перехвалені.

Окупант каже, що з першого дня казав, що нічого хорошого з цього не вийде. Текст перехопленої розмови опублікували в Головному управлінні розвідки 9 квітня.

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Слухайте більше нашого президента-дебіла... Я з першого дня казав, що це не приведе до хорошого… Місиво ще попереду основне,

– розповів російський військовий дружині.

Він наголосив, що "калібри-хрінібри", які всі так хвалили, нічого не допомагають. Дружина на це відповіла: "план не спрацював".

Також окупант пожалівся, що харчів майже нема. Залишились незрозумілі консерви, які неможливо їсти: "Відкрили тушкованку, а там одні дупи курячі".

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