Більше військових підприємств України за кордоном – більше "бавовни" в росії, – Палатний

Україна має вже зараз вживати заходів для відродження та розвитку вітчизняного військово-промислового комплексу.

Зокрема, створювати підприємства за кордоном разом з країнами ЄС та локалізувати виробництва натівської зброї. Про це заявив керівник Волонтерського штабу "Українська команда" Артур Палатний на своїй сторінці у фейсбуці і запропонував низку першочергових кроків.

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"По-перше, задля безпеки доцільно тимчасово перенести українські оборонні підприємства до сусідніх дружніх країн ЄС. По-друге, зосередитися на створенні нових спільних оборонних підприємств України з країнами ЄС та іншими країнами формату "Рамштайн". По-третє, Україна має вже зараз працювати над локалізацією виробництва новітніх натівських зразків зброї, які вона успішно застосовує. Чим більше наших військових підприємств працюватиме за кордоном, тим більше "бавовни" буде в росії", – заявив Палатний.

Він зазначив, що українська зброя вже добре проявила себе, а після перемоги попит на неї ще зросте.

"Сучасні українські розробки вже позитивно проявили себе з самого початку війни. Ми з вами бачили численні кадри спаленої рашистської техніки зі "Стугни" та результати роботи "Нептуна". Бачили, як захисники України відправили у відомому напрямку російські кораблі. Також гарні результати на фронті демонструє РСЗВ "Вільха", "Буревій", "Верба" та інші. І я переконаний, що після нашої перемоги попит на українську зброю лише зросте. Бо це буде зброя перемоги", – заявив Палатний.

Крім того, керівник "Української команди" наголосив, що на застосування західної зброї по території росії існують певні обмеження, і це заважає Україні у боротьбі.

"Україна має стати глобальним гравцем на ринку сучасного озброєння і сприйматися не як випрошувач зброї, а як перспективний партнер", – підкреслив Артур Палатний.

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