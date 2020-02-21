Більше половини українців вважають, що країна розвивається в неправильному напрямку

Кількість українців, які вважають, що справи в Україні розвиваються у неправильному напрямку, зросла утричі за останні пів року. Якщо у вересні 2019 року так стверджували лише 17% українців, то у лютому 2020 року їхня кількість зросла до 53%.

Про сприйняття українцями розвитку країни свідчать результати соціологічного дослідження Центру Разумкова.

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Частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі, істотно перевищила частку тих, хто дотримується протилежної точки зору,

– йдеться в повідомленні.

Відповідно до результатів, більше, ніж 50% українців вважають, що Україна йде неправильним шляхом розвитку.

Чи у правильному напрямку рухається Україна

25% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі. У вересні 2019 року так вважали 57%, у грудні 2019 року – 44%;

53% українців думають, що події розвиваються в неправильному напрямі. У вересні – 17%, у грудні – 36%.



Чи у правильному напрямку рухається Україна / Скріншот зі сайту Центру Разумкова

Крім того, у порівнянні з попередніми місяцями зменшилася частка тих, хто вважає, що Україна здатна подолати проблеми протягом найближчих років.

Чи зможе Україна розв’язати наявні проблеми

21% громадян вважають, що це вдасться зробити найближчим часом. У вересні 2019 року було 41%, у грудні – 28%;

49% вважають, що країна здатна їх подолати за довший час. У вересні було 40%, а в грудні 50%;

15% – що не здатна їх подолати взагалі. У вересні було 6%, а в грудні 11%.



Чи зможе Україна розв’язати наявні проблеми / Скріншот зі сайту Центру Разумкова

Що відомо про опитування? Проводилось з 13 по 17 лютого в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Соціологи опитали 2 тисячі 18 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Зверніть увагу! Відповідно до січневого опитування 73% українців вважали, що країна рухається у неправильному напрямку, лише 15% – що напрям розвитку держави правильний. Такими є результати дослідження Центру "Соціальний моніторинг", "Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка", компанії "Інфо Сапієнс" та Соціологічної групи "Рейтинг",