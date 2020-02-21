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      Більше половини українців вважають, що країна розвивається в неправильному напрямку

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      Чи рухається Україна у правильно напрямку: думка українців / enovosty.com

      Кількість українців, які вважають, що справи в Україні розвиваються у неправильному напрямку, зросла утричі за останні пів року. Якщо у вересні 2019 року так стверджували лише 17% українців, то у лютому 2020 року їхня кількість зросла до 53%.

      Про сприйняття українцями розвитку країни свідчать результати соціологічного дослідження Центру Разумкова.

      Читайте також: Хто для України – друг, а хто – ворог: думка українців

      Частка тих, хто вважає, що події в Україні розвиваються у неправильному напрямі, істотно перевищила частку тих, хто дотримується протилежної точки зору,
      – йдеться в повідомленні.

      Відповідно до результатів, більше, ніж 50% українців вважають, що Україна йде неправильним шляхом розвитку.

      Чи у правильному напрямку рухається Україна

      • 25% респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі. У вересні 2019 року так вважали 57%, у грудні 2019 року – 44%;
      • 53% українців думають, що події розвиваються в неправильному напрямі. У вересні – 17%, у грудні – 36%.

      україна розвиток
      Чи у правильному напрямку рухається Україна / Скріншот зі сайту Центру Разумкова

      Крім того, у порівнянні з попередніми місяцями зменшилася частка тих, хто вважає, що Україна здатна подолати проблеми протягом найближчих років.

      Чи зможе Україна розв’язати наявні проблеми

      • 21% громадян вважають, що це вдасться зробити найближчим часом. У вересні 2019 року було 41%, у грудні – 28%;
      • 49% вважають, що країна здатна їх подолати за довший час. У вересні було 40%, а в грудні 50%;
      • 15% – що не здатна їх подолати взагалі. У вересні було 6%, а в грудні 11%.

      україна розвиток
      Чи зможе Україна розв’язати наявні проблеми / Скріншот зі сайту Центру Разумкова

      Що відомо про опитування? Проводилось з 13 по 17 лютого в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Соціологи опитали 2 тисячі 18 респондентів віком від 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

      Зверніть увагу! Відповідно до січневого опитування 73% українців вважали, що країна рухається у неправильному напрямку, лише 15% – що напрям розвитку держави правильний. Такими є результати дослідження Центру "Соціальний моніторинг", "Українського інституту соціальних досліджень ім. О.Яременка", компанії "Інфо Сапієнс" та Соціологічної групи "Рейтинг",

      День рідної мови: найцікавіші факти про українську, які ми часто забуваємо
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Центр Разумкова Соціологічне дослідження Новини України Новини політики
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