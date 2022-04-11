Більшість населення Донеччини вже евакуювалася

З Донецької області евакуювалось вже більшість населення. Проте є такі місцеві жителі, які не хочуть покидати рідні домівки, тому з ними планує продовжити роботу влада.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він зазначив, що цивільні мешканці евакуювались до початку наступу російських військ.

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Більша частина населення виїхала, – Кириленко

Більша частина населення виїхала. Але ще треба проводити в окремих місцях наполегливу роботу. Я виїжджав і розмовляв з окремими очільниками громад,

– пояснив Кириленко.

Голова ОВА наголосив, що евакуація населення постійно триває з 24 лютого, проте в останній тиждень процес значно посилився через можливий наступ окупантів.

План з евакуацію розробили разом з головами місцевих громад. В ОВА постійно отримують інформацію про кількість жителів, які виїхали.

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Напружена ситуація з евакуацією у Краматорську, адже саме тут вороги ракетами обстріляли залізничний вокзал. Загинули понад пів сотні людей, а більше ніж сотня отримали поранення. З міста евакуюють людей автобусами.