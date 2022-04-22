Більшість областей України накриють дощі: прогноз погоди на 23 квітня

Погода в Україні у суботу, 23 квітня, буде дощовою та прохолодною. Синоптики прогнозують опади практично в усіх регіонах.

Водночас зазначають, що лише на Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині світитиме сонце. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

Читайте також Це небезпечно, – у Харкові застерегли про найризикованіші місця під час Великодня

Погода в областях України

На Заході прогнозують дощову погоду, температура становитиме +10…+14 градусів. У східних регіонах буде сонячно, а також тепліше – вдень +15...+18 градусів.

Північні області потраплять під опади, позначки на термометрах там покажуть +14...+16 градусів. На Півдні теж дощі, водночас там очікують +14..+17 градусів.

У столиці України 23 квітня дощитиме, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+16 градусів.

Погода у містах України 23 квітня

Ужгород – +14...+16

Львів – +10...+12

Івано-Франківськ – +10...+12

Тернопіль – +10...+12

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +10...+12

Луцьк – +10...+12

Рівне – +10...+12

Житомир – +14...+16

Вінниця – +14...+16

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +15...+17

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +14...+16

Кропивницький – +14...+16

Черкаси – +14...+16

Чернігів – +14...+16

Суми – +14...+16

Полтава – +14...+16

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +14...+16

Донецьк – +16...+18

Луганськ – +15...+17

Харків – +16...+18

Київ – +14...+16



Погода в Україні 23 квітня / Дані Укргідрометцентру