Більшість областей України накриють дощі: прогноз погоди на 23 квітня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 23 квітня, буде дощовою та прохолодною. Синоптики прогнозують опади практично в усіх регіонах.
Водночас зазначають, що лише на Харківщині, Дніпропетровщині, Донеччині та Луганщині світитиме сонце. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.
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Погода в областях України
На Заході прогнозують дощову погоду, температура становитиме +10…+14 градусів. У східних регіонах буде сонячно, а також тепліше – вдень +15...+18 градусів.
Північні області потраплять під опади, позначки на термометрах там покажуть +14...+16 градусів. На Півдні теж дощі, водночас там очікують +14..+17 градусів.
У столиці України 23 квітня дощитиме, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +14…+16 градусів.
Погода у містах України 23 квітня
Ужгород – +14...+16
Львів – +10...+12
Івано-Франківськ – +10...+12
Тернопіль – +10...+12
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +10...+12
Луцьк – +10...+12
Рівне – +10...+12
Житомир – +14...+16
Вінниця – +14...+16
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +15...+17
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +14...+16
Кропивницький – +14...+16
Черкаси – +14...+16
Чернігів – +14...+16
Суми – +14...+16
Полтава – +14...+16
Дніпро – +14...+16
Запоріжжя – +14...+16
Донецьк – +16...+18
Луганськ – +15...+17
Харків – +16...+18
Київ – +14...+16