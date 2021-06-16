За пенсії, ціни і тарифи: більшість українців покладають відповідальність на державу

Більшість українців вважають, що саме держава повинна нести відповідальність за забезпечення людей усім необхідним. До такої думки схиляються переважно громадяни від 60 років.

Кількість осіб, яка покладають всю відповідальність на владу, зменшилася на 17% у порівнянні з 2010 роком. У 2021 році таких українців є 51% серед опитаних.

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Сфери відповідальності

Пенсійне забезпечення: 59% опитаних вважають, що відповідальна держава, а 39% – людина;

забезпечення житлом: 51% – держава,46% – людина.

32% опитаних вважають, що українці мають сплачувати вищі податки, але безкоштовно отримувати від держави певні соціальні послуги. До думки про те, що краще вищі податки, але платні соціальні послуги схиляються 26,5%.

Кого має захищати держава

Непрацездатних (людей з інвалідністю, сиріт та літніх осіб) – 28% опитаних;

непрацездатних, бідних сімей з дітьми та безробітних – 37%;

всіх знедолених – 27%;

Українці вважають, що допомога держави має полягати у встановлені гідних зарплат, субсидій, виплат та створенні робочих місць.

На думку опитаних, влада має захищати спершу малий і середній бізнес, а не великий.