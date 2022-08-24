Абсолютна більшість українців впевнені, що напад росії відіб’ють, – соцопитування

93% українців вважають, що Україні може відбити наступ росії. Скільки часу, на думку людей, для цього потрібно.

Українці висловили міркування щодо того, скільки ще потрібно часу для перемоги у війні. Більшість українців, а це 60% вважає, що це відбудеться нескоро.

Громадяни України взяли участь в опитуванні 17 – 18 серпня. Його провела соціологічна група "Рейтинг".

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Україна зможе відбити напад росії

Абсолютна більшість (93%) впевнені, що Україна зможе відбити напад росії. Близько 60% зазначили, що для перемоги у війні необхідний більш тривалий час,

– пише "Рейтинг".

Далі 20% опитаних вважають, що для перемоги потрібно понад 1 рік часу. 40% українців гадають, що знадобиться пів року – 1 рік. А майже чверть опитаних припускають, потрібно лише кілька місяців.

Що відомо про опитування

Соціологічна група "Рейтинг" опитувала населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу та територій, з якими немає зв'язку.

Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більш ніж 3,1%.

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