Більшість загиблих – діти: США накрив тропічний ураган

У США від суботи, 19 червня, лютує тропічний шторм Клодетт. Жертвами негоди стали щонайменше 12 людей.

В епіцентрі негоди опинилося американське узбережжя Мексиканської затоки. Наразі шторм продовжує свій рух до східної частини США.

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Судовий медик округу Вейн Гарлок розповів, що у штаті Алабама загинули щонайменше 10 людей. Усі вони стали жертвами ДТП, яку спровокував шторм.

Дев'ятеро дітей та один дорослий загинули в суботу в результаті аварії на автомагістралі I-65 в окрузі Батлер, штат Алабама,

– наголосив Гарлок.

В одному транспортному засобі загинули 8 дітей віком від 4 до 17 років. В іншому – чоловік та 9-місячна дитина.

Окрім того, The New York Times повідомив про смерть 24-річного чоловіка та 3-річного хлопчика. Трагедію спричинило падіння дерева на будинок загиблих.