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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА ВЕЛИКДЕНЬ
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      Більшість киян підтримують закриття метро і носіння маски у громадських місцях

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      Кияни підтримують закриття метро / з фейсбуку Київметрополітен

      З 17 березня у трьох найбільших містах України не працює метро. Кияни висловили підтримку такому рішенню влади.

      71% мешканців столиці підтримують рішення міської влади Києва про закриття метро на час карантину, 21% – проти. Про це свідчать дані свіжого опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг". 

      Важливо Пільги на комунальні послуги в Києві триватимуть до кінця карантину

      Що цікаво, ще одним пунктом, щодо якого висловилися кияни – це носіння масок у громадських місцях. Так, серед опитаних позитивно це нововведення оцінюють 92% мешканців столиці. Ще 65% опитаних не заперечують щодо обмежень на відвідування парків, лісосмуг, прибережних зон на час карантину (31% – проти).

      У дослідженні опитали 2000 повнолітніх респондентів. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Опитування проводили за допомогою телефонних інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%. Дослідження провели 4-7 квітня 2020 року.

      Карантин у Києві: головне

      • У Києві, як і в інших областях країни, діє карантин. Його запровадив уряд 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом карантин продовжили до 24 квітня.
      • У столиці не працюють торгові центри, кафе та ресторани, салони краси, фітнес-клуби тощо.
      • Також тут, попри дозвіл Кабміну, не відновлюватимуть роботу ринків.
      • Проїхати у громадському транспорті в Києві можна лише за спецперепустками, які видають медикам, продавцям аптек і магазинів, а також тим, хто працює на стратегічних підприємствах.
      • До роз'яснень правил карантину в столиці залучили дрони.
      • На в'їзді до Києва стоть блокпости та перевіряють водіям і пасажирам температуру. Також діє обмеження для в’їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення.

      Обмеження
      Обмеження через карантин / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини Києва Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики Транспорт Соціологічне дослідження Метро
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