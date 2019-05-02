Більшість справ щодо трагедії 2 травня в Одесі свідомо провалена, – активіст

Одеські активісти переконані: більшість кримінальних справ провалено через свідому бездіяльність правоохоронців.

Про це 24 каналу розповів Віталій Устименко.

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За його словами, наприкінці 2017 року слідчі зверталися до громадської організації "Група 2 травня" за окремими матеріалами. Устименко зазначає: для розуміння, чому стався провал і саботаж розслідування, яскравим прикладом є нинішній заступник начальника поліції Одеської області Іван Іщенко.

Наступного дня після трагедії в Одесі співробітник міліції Іван Іщенко дозволив усім йти на місце злочину. Основні речові докази в Будинку профспілок були знищені. Звідти виносили і заносили все, що хотіли. Кілька тижнів це приміщення було під впливом різних людей. Іщенко брав пасивну участь у подіях 2 травня. Але замість звільнення і притягнення до кримінальної відповідальності його підвищили,

– наголошує Віталій Устименко.

Втім, вважає активіст, цього року масові виступи, які б переросли в протистояння, неможливі.

Імовірні джерела і ресурси, які використовувалися 2 травня 2014 року, які можуть посилити так званий антимайдан і "рускіе вєсни", зараз відсутні. Немає каналів їх підживлення. В антимайдану структурної, фінансової, організаційної, збройної можливостей немає. Сутички малоймовірні,

– говорить Віталій Устименко.

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Крім того, нещодавно змінився начальник поліції Одеської області. Замість Дмитра Головіна, який був дуже лояльний до представників проросійських формувань, призначено Олега Беха. Як поведе себе новий керівник – невідомо.

За словами Устименка, єдиний, хто може використати масові акції у своїх цілях, щоб показати неспокійну Одесу, це так звана ФПГ мера Одеси Геннадія Труханова і близького до нього бізнесмена Володимира Галантерника. Таким чином вони можуть отримати політичні дивіденди. Аби показати, що ситуація в Одесі нестабільна або що тут все чітко контролюється.

Що сталося в Одесі 2 травня 2014 року? В цей день у місті сталися масові сутички між проукраїнськи налаштованими жителями міста та проросійськими колаборантами, які напали на мирну акцію. Внаслідок нападу на вулиці Грецькій у центрі Одеси загинуло 6 осіб. Згодом сутички перенеслися на Куликове поле, де було розташоване наметове містечко так званого антимайдану. Частина антимайданівців утекла до Будинку профспілок, де спалахнула пожежа. Більшість людей задихнулася чадним димом. Загалом у цей день загинуло 48 людей.



З нагоди 4 роковин трагедії в Одесі 2 травня Моніторингова місія ООН з прав людини опублікувала п'ятихвилинний фільм про розслідування. Основним висновком місії став той факт, що за 4 роки жоден з чиновників не був притягнутий до відповідальності за несвоєчасні дії під час заворушень в центрі міста і пожежі в на Куликовому полі.