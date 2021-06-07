Більший від площі України: в Арктиці розтанув рекордний відрізок льоду

В Арктиці розтанув рекордний за розміром відрізок морського льоду. Зимовий розмір протяжності льоду у 2021 році, який досяг піку 21 березня, відповідає 7 найменшому за величиною розміру з 2007 року.

Максимальний розмір протяжності арктичного льоду цьогоріч досяг піку в 14,77 мільйона квадратних кілометрів.

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В Арктиці розтанув рекордно великий відрізок льоду

Такий показник є на 880 тисяч квадратних кілометрів нижчим, ніж середній максимум з 1981 по 2010 рік. Це еквівалентно відсутності площі льоду, порівнянної з площею України та Італії.

Це відео зробили, використовуючи дані, надані Японським агентством аерокосмічних досліджень. Його отримали за допомогою приладу Advanced Microwave Scanning Radiometer 2 (AMSR2) на супутнику SHIZUKU, який спостерігає за глобальними змінами на планеті.

Клімат в Арктиці: останні новини

Температура поблизу полярного кола на північному заході Росії наприкінці травня наблизилася до 30 градусів. Це – рекордні показники для Арктики. Шотландський вчений-метеоролог Дункан Скотт зазначив, що у травні в Арктиці стає навіть спекотніше, ніж майже по всій території Європи.

Вчені провели нове дослідження морського льоду у прибережних районах Арктики за оновленими сніговими картами. Результати їх приголомшили, адже з'ясувалося, що лід в Арктиці тоншає вдвічі швидше, ніж вважали досі.

В Арктиці розтанув рекордний відрізок льоду: дивіться відео