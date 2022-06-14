Близько 12:27 сигнали про повітряну тривогу почали лунати у більшості областей України. Близько 12:42 сирени увімкнули також на Заході. Негайно вирушайте до укриття та залишайтесь там доти, поки не пролунає сигнал про відбій.

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В яких областях лунають повітряні тривоги

Луганська

Харківська

Дніпропетровська

Запорізька

Сумська

Полтавська

Кіровоградська

Миколаївська

Одеська

Черкаська

Чернігівська

Київська

Житомирська

Вінницька

Донецька

Херсонська

Хмельницька

Рівненська

Волинська

Львівська

Закарпатська

Чернівецька

Тернопільська

Івано-Франківська



Карта повітряних тривог в Україні 14 червня / Скриншот з vadimklimenko

Нагадуємо, що ризик ракетних атак надзвичайно високий. Тож не ігноруйте сирени. Вирушайте до укриття та перебувайте там доти, поки не пролунає сигнал про відбій.

Що стосується Луганської області, то там повітряна тривога триває ще з 4 квітня. Це пов'язано з тим, що в області постійно існує загроза ворожих атак. А от Херсонська область окупована. Тож хоч там і чують вибухи, сирен псевдовлада не вмикає.

Ракетна атака по Одещині

Зранку 14 червня стало відомо, що по Одеській області окупанти випустили дві ракети "Онікс". На щастя, їх вдалось збити силам ППО. Сама атака відбулась близько 07:00, адже саме тоді місцеві мешканці чули вибухи. В ОК "Південь" зауважили, що ворог випустив ракети з території тимчасово окупованого Криму.

Зауважимо, що зберігається загроза ракетних ударів з акваторії Чорного моря. А все тому, що там зараз перебувають 5 носіїв крилатих ракет ворога. Про це свідчать дані, якими поділились в ОК "Південь".

Напередодні росіяни атакували Прилуки

13 червня російські військові випустили три ракети по Прилуках, що на Чернігівщині. Як зазначив глава ОВА В'ячеслав Чаус, це сталось під час повітряної тривоги, яка лунала в області.

Внаслідок ворожої атаки спалахнула масштабна пожежа. Тож місцева влада була вимушена евакуювати мешканців сусідніх сіл. Сьогодні, 14 червня, стало відомо, що пожежу вдалось ліквідувати. Тож мешканці можуть спокійно повертатись до своїх домівок.

На Харківщині від обстрілів загинула жінка

Як розповів глава ОВА Олег Синєгубов, трагічний інцидент стався у селищі Печеніги. Його окупанти обстріляли. Внаслідок чого загинула 35-річна жінка, а її тримісячна дитина зазнала поранень.

Загалом ворог обстрілював упродовж минулої доби як сам Харків, так і Харківський, Ізюмський, Богодухівський і Чугуївський райони області.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу: дивіться відео