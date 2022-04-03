У більшості областей України знову сирени

3 квітня 2022 , 04:24
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У більшості областей України знову сирени. Повітряна тривога оголошена у всіх регіонах нашої держави.

Повідомлення про тривогу почали з'являтись о 04:21 за Києвом. Про це першими повідомили у КМДА. 

Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

В Україні лунають сирени

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
– повідомили в КМДА. 

Також сирена через загрозу ракетного обстрілу лунає на:

  • Львівщині;
  • Буковині;
  • Тернопільщині:
  • Вінничині;
  • Полтавщині;
  • Житомирщині;