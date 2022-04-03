У більшості областей України знову сирени
3 квітня 2022 , 04:24Читать новость на русском
У більшості областей України знову сирени. Повітряна тривога оголошена у всіх регіонах нашої держави.
Повідомлення про тривогу почали з'являтись о 04:21 за Києвом. Про це першими повідомили у КМДА.
Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів
В Україні лунають сирени
Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!
– повідомили в КМДА.
Також сирена через загрозу ракетного обстрілу лунає на:
- Львівщині;
- Буковині;
- Тернопільщині:
- Вінничині;
- Полтавщині;
- Житомирщині;