У більшості областей України знову сирени. Повітряна тривога оголошена у всіх регіонах нашої держави.

Повідомлення про тривогу почали з'являтись о 04:21 за Києвом. Про це першими повідомили у КМДА.

Зауважте Що робити, якщо лунає тривожна сирена і як захиститись від обстрілів

В Україні лунають сирени

Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

– повідомили в КМДА.

Також сирена через загрозу ракетного обстрілу лунає на: