У більшості регіонів України повітряна тривога
14 квітня 2022 , 10:46Читать новость на русском
У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Всім потрібно негайно пройти в укриття.
Повідомлення про ввімкнення сирени в міста почали з'являтись близько 10.40. Жителів просять не нехтувати сигналом повітряної тривоги та залишатись в укриттях до відбою.
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В яких областях оголосили тривогу
- Одеса,
- Запоріжжя,
- Харків,
- Київ і область,
- Вінниця,
- Суми,
- Чернігів,
- Черкаси,
- Полтава,
- Дніпро,
- Житомир,
- Кропивницький,
- Донецька область.
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