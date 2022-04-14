У більшості регіонів України повітряна тривога

14 квітня 2022 , 10:46
Читать новость на русском

У більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Всім потрібно негайно пройти в укриття.

Повідомлення про ввімкнення сирени в міста почали з'являтись близько 10.40. Жителів просять не нехтувати сигналом повітряної тривоги та залишатись в укриттях до відбою. 

Увага Росіяни можуть помститися за "Москву", – Одеська ОВА

В яких областях оголосили тривогу

  • Одеса,
  • Запоріжжя,
  • Харків,
  • Київ і область,
  • Вінниця,
  • Суми,
  • Чернігів,
  • Черкаси,
  • Полтава,
  • Дніпро,
  • Житомир,
  • Кропивницький,
  • Донецька область.

Актуально – Нове зведення Генштабу за 14 квітня: дивитись відео 

 

Автор: Анастасія Лукашевська