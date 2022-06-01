На всій території України – повітряна тривога: прямуйте в укриття

В більшості областей оголосили повітряну тривогу. Треба негайно пройти в безпечне місце.

Тривогу оголосили майже по всіх областях, крім Херсонської. Про ситуацію на тимчасово окупованих територіях інформації немає і там неможливо увімкнути оповіщення.

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Де саме є повітряна небезпека

Сирени в усіх областях:

Львівська

Закарпатська

Івано-Франківська

Рівненська

Волинська

Тернопільська

Хмельницька

Житомирська

Вінницька

Чернівецька

Київська

Чернігівська

Сумська

Черкаська

Полтавська

Харківська

Кіровоградська

Миколаївська

Одеська

Дніпропетровська

Запорізька

Донецька

Луганська.

Треба бути в безпеці

Влада та військові закликають не нехтувати сигналами оповіщення повітряної небезпеки. Адже російські окупанти обстрілюють всю територію України. Насправді безпечного регіону в нас немає, навіть якщо здається, що він віддалений від зони безпосередніх бойових дій.

Тому, чуючи сирени, треба знайти безпечне місце. Завжди слід тримати напоготові тривожний рюкзак або сумку. В ній мають бути документи, гроші та речі першої необхідності. Якщо виходити з квартири у бомбосховище, то треба вимкнути комунікації: світло, воду, перекрити газ.

Дорогою в бомбосховище треба подбати й про інших людей. Наприклад, якщо є хворі чи немічні сусіди, то їм треба допомогти спуститись в укриття.

Останні обстріли

Російські окупанти 1 червня вгатили 3 ракетами по Дніпропетровській області. Їх запустили з реактивних систем залпового вогню "Торнадо". Була атака по Синельниківському району близько 19:35. Поки не було інформації про руйнування чи постраждалих. Останнім часом Дніпропетровщина Миколаївщина під прицільним вогнем ворога.

Також російські окупанти обстріляли Очаків на Миколаївщині. ЗСУ стримують ворога контрнаступом, тому росіяни обмежені в можливості просування й продовжують укріплювати загарбані рубежі. Їхні підлі обстріли – це так звана помста.

Страждає від обстрілів ворога й сам обласний центр. Щоб було трохи спокійніше, треба відтіснити російських окупантів ще подалі від Миколаєва. Поки цього не зроблять людей закликали навіть виїхати на деякий час. Адже російські війська обстрілюють житлові квартали ствольною артилерією 152 калібру. Загроза для людей серйозна.

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