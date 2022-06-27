У більшості регіонів України – повітряна тривога: прямуйте в укриття
27 червня 2022 , 15:45Читать новость на русском
Джерело:Карта повітряних тривог
У більшості областей близько 15:40 оголосили повітряну тривогу. Не нехтуйте сигналом небезпеки та прямуйте в укриття.
Це стосується східних, центральних та північних областей.
Важливо У Дніпрі та області повідомляють про вибухи
Де оголосили тривогу
- Чернігівська область,
- Сумська,
- Київська та Київ,
- Житомирська,
- Вінницька,
- Черкаська,
- Кіровоградська,
- Полтавська,
- Дніпропетровська,
- Харківська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Луганська.