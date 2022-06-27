У більшості регіонів України – повітряна тривога: прямуйте в укриття

27 червня 2022 , 15:45
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Джерело:

Карта повітряних тривог

У більшості областей близько 15:40 оголосили повітряну тривогу. Не нехтуйте сигналом небезпеки та прямуйте в укриття.

Це стосується східних, центральних та північних областей.

Важливо У Дніпрі та області повідомляють про вибухи

Де оголосили тривогу

  • Чернігівська область,
  • Сумська,
  • Київська та Київ, 
  • Житомирська, 
  • Вінницька,
  • Черкаська,
  • Кіровоградська,
  • Полтавська,
  • Дніпропетровська,
  • Харківська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Луганська.
 
Автор: Ольга Музика