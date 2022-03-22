У більшості регіонів України – повітряна тривога
22 березня 2022 , 06:56Читать новость на русском
У більшості областей України лунає тривога. Людям треба негайно піти в укриття.
Звук сирени чує Львів, Рівне, Івано-Франківськ, Волинь, Черкаси, Київ, Хмельницький, Полтава, Дніпро, Запоріжжя. Також Закарпаття, Миколаїв, Одеса, Чернівці, Вінниця, Житомир, Суми, Тернопіль. Лунає сирена і в Донецькій області, повідомляє 24 канал.
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Дії під час тривоги
Коли лунає сигнал повітряної тривоги, варто швидко вимкнути газ, світло та інші комунікації.
Тоді взяти сумку з усім необхідним, зокрема, документами та водою, і спуститись в укриття. Дорогою до сховища допоможіть спуститись старим чи немічним сусідам, якщо такі є.
Про відбій тривоги сигналізуватиме наступна сирена.
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