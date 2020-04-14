Більшості українців грошей вистачить менш ніж на місяць

Більшість опитаних українців (55%) зазначили, що їхніх заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше, аніж на місяць. Водночас 37% опитаних заявили, що у разі втрати джерела доходів, швидше за все шукатимуть роботи чи підробіток.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг".

Тим часом Кожен 10 українець не дотримується карантину

На скільки українцям вистачить грошей

55% заявили, що заощаджень, за умови припинення отримання доходів, вистачить менше аніж на місяць;

17% – що вистачить збережень на термін до 2 місяців;

8% – до 3 місяців;

9% – до пів року і більше;

82% заявили, що почали економити гроші під час карантину;

16% зазначили, що не роблять цього.

Останніх більше серед чоловіків та більш забезпечених громадян.

Що робитимуть українці у разі втрати джерела доходів

37% заявили, що швидше за все шукатимуть роботи чи підробіток;

15% – намагатимуться позичити у близьких та рідних;

10% – вийдуть на акції протесту чи бунти;

4% – готові взяти позику фінансових установах;

14% – дали інші відповіді;

16% заявили, що у них не може виникнути ситуації втрати доходів;

13% – не змогли зазначити, як діятимуть у такій ситуації.

Пошуком роботи чи підробітку за умови втрати джерела доходів більше займатимуться чоловіки, молодші та більш забезпечені українці. Готові вийти на протести – старші та бідніші.

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Опитування було проведене соціологічною групою "Рейтинг" протягом 10 – 12 квітня 2020 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.



Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу