Більшу частину траси Київ – Чоп на Київщині очистили від знищеної техніки

12 квітня 2022 , 08:54
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Джерело:

Укравтодор

На Київщині активно ліквідовують руйнації, що завдали російські військові. На зруйнованих дорогах 11 квітня працювали 406 людей та 153 одиниці техніки.

Трасу М-06 Київ – Чоп російські окупанти перетворили на цвинтар знищеної техніки. Більшу частину автошляху вже очистили.

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У селі Стоянка облаштовують тимчасову переправу, щоб відновити транспортне сполучення. Водночас підірваний міст демонтовують. 

Результати роботи дорожників за 11 квітня

  • У селі Катюжанка відкрили рух переправою;
  • розпочали прибирання автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель;
  • відновили сполучення Ірпеня, Бучі та Ворзеля з Києвом;
  • у Романівці відкрили рух через нову переправу;
  • 99 кілометрів вулиць Ірпеня очистили від знищених автомобілів та повалених дерев.

На Київщині активно розчищають дороги після окупантів / Фото Укравтодору

 

Автор: Софія Мінджоса