Більшу частину траси Київ – Чоп на Київщині очистили від знищеної техніки
12 квітня 2022 , 08:54Читать новость на русском
Джерело:Укравтодор
На Київщині активно ліквідовують руйнації, що завдали російські військові. На зруйнованих дорогах 11 квітня працювали 406 людей та 153 одиниці техніки.
Трасу М-06 Київ – Чоп російські окупанти перетворили на цвинтар знищеної техніки. Більшу частину автошляху вже очистили.
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У селі Стоянка облаштовують тимчасову переправу, щоб відновити транспортне сполучення. Водночас підірваний міст демонтовують.
Результати роботи дорожників за 11 квітня
- У селі Катюжанка відкрили рух переправою;
- розпочали прибирання автомобільної дороги М-07 Київ – Ковель;
- відновили сполучення Ірпеня, Бучі та Ворзеля з Києвом;
- у Романівці відкрили рух через нову переправу;
- 99 кілометрів вулиць Ірпеня очистили від знищених автомобілів та повалених дерев.
На Київщині активно розчищають дороги після окупантів / Фото Укравтодору