Біля Бахмута ЗСУ знищили ворожі ДРГ і зупинили штурм: росіяни відійшли

На Бахмутському напрямку українські захисники вибили росіян подалі від наших позицій – знищили ворожі диверсійно-розслідувальні групи та зупинили штурм. Російським окупантам не залишилось нічого іншого, як відступити.

Ворог намагався атакувати на цьому напрямку, зокрема, проводив обстріли позицій українських військових. Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України 27 червня.

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На Бахмутському напрямку здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Клинове та Зайцеве,

– йдеться у повідомленні.

Де знешкодили ворожі ДРГ

Ворог здійснив удар армійської авіації біля Покровського. Однак, наші воїни виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групи поблизу Спірного та Яковлівки, а також відбили штурм в напрямку Клинового.

Ворожий наступ в районах населених пунктів Берестове та Вершина зупинено. Окупанти відійшли. Противник проводить облаштування нових позицій, зокрема і блокпостів у районі Миколаївки,

– додали у Генштабі.

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Російські окупанти намагаються заблокувати ЗСУ в Лисичанську. Для цього вони масовано атакують південні околиці міста.

На Краматорському напрямку активних бойових бій противник не вів. Водночас обстріляв із артилерії райони Райгородка та Маяків.

На авдіївському, курахівському, новопавлівському та запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

Ворог зазнає невдач

Росія збільшує кількість артилерії неподалік від Лисичанська, щоб підтримати наступальні дії та захопити місто.

Водночас вчора, 26 червня, росіяни зазнали чималих втрат на Донеччині. Один із невдалих штурмів окупантів був у районі населеного пункту Павлівка. Окупанти зазнали там значних втрат техніки та живої сили, тому не могли продовжувати наступ.

Також росіяни намагалися відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне на Південнобузькому напрямку. Там вони йшли в наступ за підтримки авіації, проте не мали успіху та відступили.

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