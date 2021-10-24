Біля берегів Канади горить судно з хімікатами

У Тихому океані поблизу канадської провінції Британська Колумбія виникла пожежа на контейнеровозі. Вогонь намагаються загасити, однак декілька контейнерів з хімікатами потрапили у воду.

Вогонь спалахнув на контейнеровозі Zim Kingston. Він прямував до Ванкувера і віз хімікати для гірничовидобувної промисловості.

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У Тихому океані горять хімікати

Берегова охорона заявила, що вранці отримала повідомлення про пожежу на двох пошкоджених контейнерах на Zim Kingston. Увечері на кораблі було 10 вже палаючих контейнерів.

Судно перебуває приблизно за 8 кілометрів від берега. 16 членів екіпажу судна доставили на пірс Огден-Пойнт у Вікторії. На борту залишалися п'ятеро членів екіпажу, щоб гасити пожежу.



Декілька десятків контейнерів впали у воду / Фото з твітеру Canadian Coast Guard

Берегова охорона заявила, що судно перевозить понад 52 тисячі кілограмів ксантатів, що включають амілксантат калію. Охоронці кажуть, що немає ризику для людей на березі, наразі жоден з членів екіпажу не отримав травм.

Пожежа на контейнеровозі Zim Kingston: дивіться відео

Контейнери впали у воду

Незрозуміло, що стало причиною пожежі. Біля Zim Kingston чатують рятувальні човни зі станції берегової охорони.

Рятувальники заявили, що співпрацюють зі своїм американськими колегами. Це потрібно, щоб відстежити 40 контейнерів, які впали за борт.

Вони становлять значний ризик для моряків. У неділю очікується сильний вітер, який може ускладнити відловлення контейнерів.