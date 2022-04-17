Біля берегів Тунісу затонуло судно з 750 тоннами дизельного палива на борту
Джерело:France 24
Біля узбережжя Тунісу затонув танкер, на борту якого було 750 тонн дизельного пального. Для того, аби уникнути екологічної катастрофи, збереться спеціальна комісія.
Судно йшло під прапором Екваторіальної Гвінеї. Танкер прямував з Єгипту на Мальту затонув 16 квітня в затоці Габес біля берегів Тунісу.
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Наразі витоку палива нема, – влада Тунісу
За попередньою інформацією туніської влади, наразі витоку палива немає. На засідання збереться комісія із запобігання катастрофам. Фахівці обговорять ті заходи, які треба вжити.
У морі була негода у час катастрофи
Ще напередодні катастрофи танкер просив дозволу зайти в туніські територіальні води, адже погода була поганою. Коли судно перебувало за 7 кілометрів від берега, у машинне відділення потрапила вода.Зверніть увагу! На судні був екіпаж у складі 7 осіб. Усіх вчасно вдалось евакуювати.