Діти та вагітна жінка: біля берегів Туреччини врятували понад 100 мігрантів

Біля берегів Туреччини врятували понад 100 мігрантів, яких контрабандисти намагалися вивезти до Італії. Серед врятованих – діти та вагітна жінка.
Джерело:Агентство Анадолу
До рятувальної операції долучилися місцеві прокурори, командування жандармерії, команда берегової охорони Туреччини та національна розвідувальна служба.
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Турецьким силовикам вдалося врятувати 109 мігрантів. Усі вони – громадяни Афганістану та Ірану.
Деталі
- Мігранти розповіли, що заплатили солідні суми людям, які пообіцяли організувати поїздку до Європи.
- У затоці Мердівенлі у районі Урли контрабандисти виявили проблеми з двигуном човна. У випадку негоди це становило б серйозну загрозу.
- Силовики провели спецоперацію, коли човен вже мав рушати.
- Правоохоронці привезли врятованих мігрантів до провінційного управління з питань міграції.
- Окрім того, люди пройшли медогляди та усі необхідні процедури.
- Декількох контрабандистів заарештували. Їм інкримінують організацію незаконного перевезення.