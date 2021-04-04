Діти та вагітна жінка: біля берегів Туреччини врятували понад 100 мігрантів

Біля берегів Туреччини врятували понад 100 мігрантів, яких контрабандисти намагалися вивезти до Італії. Серед врятованих – діти та вагітна жінка.

До рятувальної операції долучилися місцеві прокурори, командування жандармерії, команда берегової охорони Туреччини та національна розвідувальна служба.

Зауважте Мігранти з України збільшили кількість населення у Чехії в 2020 році

Турецьким силовикам вдалося врятувати 109 мігрантів. Усі вони – громадяни Афганістану та Ірану.

Деталі

Мігранти розповіли, що заплатили солідні суми людям, які пообіцяли організувати поїздку до Європи.

У затоці Мердівенлі у районі Урли контрабандисти виявили проблеми з двигуном човна. У випадку негоди це становило б серйозну загрозу.

Силовики провели спецоперацію, коли човен вже мав рушати.

Правоохоронці привезли врятованих мігрантів до провінційного управління з питань міграції.

Окрім того, люди пройшли медогляди та усі необхідні процедури.

Декількох контрабандистів заарештували. Їм інкримінують організацію незаконного перевезення.

Туреччина увійшла в історію як головний транзитний пункт для мігрантів, які намагаються потрапити до Європи.