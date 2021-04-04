Діти та вагітна жінка: біля берегів Туреччини врятували понад 100 мігрантів

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Біля берегів Туреччини врятували понад 100 мігрантів, яких контрабандисти намагалися вивезти до Італії. Серед врятованих – діти та вагітна жінка.

Джерело:

Агентство Анадолу

До рятувальної операції долучилися місцеві прокурори, командування жандармерії, команда берегової охорони Туреччини та національна розвідувальна служба.

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Турецьким силовикам вдалося врятувати 109 мігрантів. Усі вони – громадяни Афганістану та Ірану.

Деталі

  • Мігранти розповіли, що заплатили солідні суми людям, які пообіцяли організувати поїздку до Європи.
  • У затоці Мердівенлі у районі Урли контрабандисти виявили проблеми з двигуном човна. У випадку негоди це становило б серйозну загрозу.
  • Силовики провели спецоперацію, коли човен вже мав рушати.
  • Правоохоронці привезли врятованих мігрантів до провінційного управління з питань міграції.
  • Окрім того, люди пройшли медогляди та усі необхідні процедури.
  • Декількох контрабандистів заарештували. Їм інкримінують організацію незаконного перевезення.
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