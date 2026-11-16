Атакували два морські дрони: біля Болгарії тоне суховантаж з пшеницею

У Чорному морі неподалік узбережжя Болгарії 16 листопада зазнав аварії суховантаж Betul 8 із 12 членами екіпажу на борту. Судно перекинулося та тоне після атаки двох морських дронів, усіх моряків встигли врятувати.

Як повідомляє видання Maritime.bg із посиланням на Міністерство транспорту та комунікацій Болгарії, сигнал лиха від екіпажу надійшов о 09:15 ранку. Моряки повідомили координаційний центр у Варні, що аварія сталася орієнтовно за 40 морських миль на південний схід від мису Каліакра в болгарській виключній економічній зоні.

Що відомо про інцидент

На порятунок людей екстрено направили чотири кораблі зі складу Протимінної військово-морської групи в Чорному морі MCM Black Sea. У район лиха негайно вирушили два болгарські, румунський та турецький військові кораблі.

Дії на воді координувала Головна дирекція Аварійно-рятувальна діяльність болгарської Морської адміністрації. Повітряні сили підняли для повітряної розвідки два гелікоптери Кугар та літак Су-25, після чого екіпаж успішно евакуювали з рятувальних плотів і доправили до Варни.

Суховантаж Betul 8 завдовжки 82 метри йшов під прапором Сомалі з румунського порту до Єгипту з вантажем близько 3 тисяч тонн пшениці. Попри серйозні пошкодження та перекидання, 38-річне судно деякий час ще трималося на поверхні води.

Корабель здійснював перехід у південному напрямку у відкритому морі замість безпечнішого фарватеру. Капітан судна не захотів пояснити журналістам, чому ухвалив рішення вийти за межі 12-мильної зони територіальних вод Румунії та Болгарії.

"Без коментарів", – заявив він у відповідь на запитання щодо нехтування правилами безпеки в умовах воєнних загроз.

Зазначимо, напередодні в територіальних водах Румунії поблизу Суліни вогневих ударів також зазнали три цивільні торговельні судна.