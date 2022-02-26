Біля Бродів літатиме українська авіація: жителів просять зберігати спокій

26 лютого 2022 , 11:03
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Джерело:

Бродівська міська рада

На Львівщині в районі сіл Лешнівського напрямку та біля Бродів буде працювати українська авіація. Тому жителям не варто хвилюватись при звуках літаків.

Людей просять зберігати спокій. Однак слід повідомляти старості або у поліцію, якщо бачите підозрілих осіб, ворожі знаки тощо.

Важливо На Львівщині висадився російський десант

Російський десант біля Бродів

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в районі Бродів о 9:00 на 3 вертольотах висадився російський десант. Загалом було близько 60 окупантів.

Українські війська дали відсіч. Ворог відступає в сторону лісу в район Лев'ятина.

Ситуація під контролем.

Автор: Ольга Музика