Біля Бродів літатиме українська авіація: жителів просять зберігати спокій
26 лютого 2022 , 11:03Читать новость на русском
Джерело:Бродівська міська рада
На Львівщині в районі сіл Лешнівського напрямку та біля Бродів буде працювати українська авіація. Тому жителям не варто хвилюватись при звуках літаків.
Людей просять зберігати спокій. Однак слід повідомляти старості або у поліцію, якщо бачите підозрілих осіб, ворожі знаки тощо.
Важливо На Львівщині висадився російський десант
Російський десант біля Бродів
Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що в районі Бродів о 9:00 на 3 вертольотах висадився російський десант. Загалом було близько 60 окупантів.
Українські війська дали відсіч. Ворог відступає в сторону лісу в район Лев'ятина.
Ситуація під контролем.