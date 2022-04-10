Біля Бучі знайшли ще одну братську могилу: там десятки вбитих

У населеному пункті Бузова біля Бучі знайшли ще одну братську могилу мирних жителів. Там лежать десятки вбитих та закатованих українців.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Важливо У звільненій Бучі в братських могилах поховано майже 300 людей

Вона наголосила, що такі дії армії російських терористів підпадають під визначення злочину "геноцид".

З братської могили у Бучі проводять ексгумацію тіл

У Бучі знайшли братську могилу на 300 людей. Вона була біля церкви Андрія Первозванного.

Фахівці почали проводити ексгумації тіл. Хочуть ідентифікувати людей та встановити обставини їхньої смерті.

До речі – Ідентифікували вже 500 окупантів, які чинили звірства на Київщині: