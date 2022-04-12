Біля Чернігова викопали з могил тіла 3 загиблих: їхні автівки жорстоко обстріляли окупанти

У полі біля автотраси М-01 в районі села Новий Білоус на Чернігівщині викопали з могил тіла трьох загиблих цивільних. Ці люди були у згорілих автівках, які російські окупанти розстріляли з "Ураганів".

Заступник начальника відділу вибухотехнічної служби поліції області Олександр Оношко розповів, що, проводячи розмінування, вони побачили касету з-під "Урагану".

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За його словами, людей ховали, найімовірніше, місцеві, бо кожному викопали окрему могилу, а біля неї залишили автомобільні номери. Тож двоє загиблих були в автівці з номерами Київської області, один їхав на легковику на чернігівських номерах.



Біля могил були автомобільні номери / Фото "Суспільне"

Будемо встановлювати особи, на кожному з поховань був прикріплений автомобільний номер. Я так розумію, це номер автомобілів, на якому рухались ці особи,

– сказав Оношко.

Інформація про поховання надійшла до поліції від місцевих жителів.

Додамо, що на звільнених територіях щодня виявляють як одиночні поховання, так і братські могили із загиблими цивільними. Так, лише у Ягідному на Чернігівщині після звільнення села до моргу доставили тіла 17 загиблих. Людей катували та розстрілювали.

До слова, російські окупанти безжально зруйнували Чернігів. Рятувальники продовжують там розбирати завали. Під ними знаходять і тіла вбитих містян.

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