Окупанти намагаються покращити тактичні позиції біля Горлівки, – ISW

На Донеччині росіяни намагаються покращити тактичне положення біля Горлівки. Окупанти хочуть захопити трасу, що розташована на заході міста.

Тим часом українські війська зупинили російські наземні атаки поблизу Майорська, Залізного та Шумів. Вони розташовані приблизно за 25 кілометрів на південний захід від Бахмута, на околиці Горлівки. Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни у звіті за 17 серпня.

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росіяни активізуються біля Горлівки

Окупанти вели наземні штурми на південь від Бахмута, щоб покращити тактичні позиції у цьому районі. росіяни організовують обмежені наземні атаки на південний захід від Бахмута, щоб отримати доступ до траси Т0513 через трасу Т0516. Остання пролягає на захід через Горлівку.

Крім того, загарбники продовжували битву поблизу Кодеми та Зайцевого.

Невдалі штурми росіян

російські війська намагалися просунутися поблизу Богородичного та наступати в районі Мазанівки й Нової Дмитрівки. у росії зазначили, що воювати окупантам там складно, бо "несприятлива місцевість".

Ворог здійснив обмежені наземні атаки на південь від Сіверська. російські війська намагалися просунутися в напрямку Веселого та Спірного.

Серія наземних атак була на північний схід і південь від Бахмута. Українські та російські джерела повідомили, що російські сили ведуть бої в районі Соледар – Бахмутське..

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