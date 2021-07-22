Біля греблі ДніпроГЕС масово загинула риба – кілька тонн товстолобів

Поблизу греблі Дніпровської гідроелектростанції зафіксували масову загибель риби. Загалом знайшли близько 4 тонн товстолобів – з рваними ранами.

У риб виявили рубані та рвані рани, відсутні деякі частини тіла – в основному голови. Частина мертвої риби перебуває на дні. Отож точну кількість її будуть з'ясовувати.

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Рибу, що загинула, збирають рибалки

Водні біоресурси, що загинули, у свіжому вигляді активно збирають рибалки-любителі у плавзасоби для власного споживання (за їх поясненнями),

– кажуть у Держагентстві.

Ці факти задокументували і передали відповідним органам для розслідування. Причину загибелі риби визначить експертиза.

На початку літа риба гинула у річці на Київщині

Зазначимо, що на початку червня виявили загибель риби на річці Недра, що на Київщині. Лише за один день колір водойми змінився, а наступного дня знайшли кілька сотень мертвих рибин. Про загрозливе явище повідомили місцеві жителі.

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А у березні мертву рибу виявили в Азовському морі. Епіцентром загибелі бичка стало село Новопетрівка неподалік Бердянська. Влітку мор бичка стається частіше – через зменшення кисню у воді.