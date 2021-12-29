Біля грецького Криту втретє за кілька днів стався сильний землетрус

На грецькому острові Криту уже втретє за останні кілька днів стався землетрус. Цього разу жителі острова відчули підземні поштовхи, магнітудою 5,2.

Землетрус зафіксували близько 7 ранку за місцевим часом. Епіцентр підземних поштовхів, за оцінками науковців, залягав на глибині 45 кілометрів.

Що було раніше Біля острова Крит стався сильний землетрус

Де відчули підземні поштовхи

Епіцентр землетрусу перебував під південно-східним узбережжям острову Крит. Однак уся східна частина острова відчула підземні поштовхи.

На щастя, повідомлень про руйнування та постраждалих не надходило.

Науковці вважають, що цей землетрус не пов'язаний з двома попередніми. Також вони прогнозують, що поштовхів більше не буде. Причиною цього є велика глибина епіцентру цього землетрусів.



Землетрус на Криті / Карта Геологічної служби США

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