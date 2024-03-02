Польська поліція блокувала українських перевізників біля "Корчови": конфлікт вдалося залагодити

Біля пункту пропуску "Корчова" 1 березня виник конфлікт між українськими водіями та польською поліцією. Коли близько 200 перевізників намагалися поговорити з протестувальниками, їх невеликими групами заблокували правоохоронці Польщі.

Наразі конфлікт вдалося вирішити. Генконсул України в Любліні Олег Куць, який був посередником у переговорах між українськими водіями та польською поліцією, повідомив, що вдалося уникнути ескалації ситуації та відшукати формат взаємодії.

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На "Корчові" залагодили конфлікт між водіями та поліцією

Генконсул повідомив, що вдалося зняти напругу й переконати поліції не застосовувати санкцій.

На місці вдалося зняти напругу, переконати поліцію не застосовувати жодних санкцій щодо українських водіїв за несанкціоноване зібрання. Нам вдалося також узгодити формат подальшої взаємодії між водіями, протестувальниками й поліцією, аби надалі не допустити ескалації між усіма сторонами,

– зауважив Куць.

Він додав, що біля пункту пропуску "Корчова" також працювало керівництво місцевої поліції, яке також було зацікавлене у вирішенні конфліктної ситуації. Наразі українським водіям заборонено йти на переговори з польськими протестувальниками великими групами. Натомість перевізникам дозволили виходити до протестувальників по 2 – 3 особи, але перед цим необхідно попередити правоохоронців. Ба більше, українським водіям також не дозволяють ходити в магазин групами, більшими ніж 10 осіб.

Разом з тим, генконсул додав, що українські водії оприлюднили свої вимоги поліції, а дипвідомство передало їх також місцевій адміністрації та воєводам Люблінського й Підкарпатського воєводств. Зокрема, українські перевізники вимагають:

збільшити кількість фур, яка може проїжджати щогодини через кордон,

забезпечити водою, їжею та мобільними душами водіїв, які стоять у довжелезних чергах на кордоні,

у місцях очікування українських перевізників мають чергувати карети швидкої допомоги.

Що сталося на кордоні напередодні

У п'ятницю, 1 березня, близько 200 українських водіїв вийшли на переговори з польськими протестувальниками біля пункту пропуску "Корчова". Цьому передувала заява польських правоохоронців про зменшення кількості вантажівок, які зможуть перетнути кордон. Так, польські протестувальники встановили ліміт – 1 вантажівка на годину.

Українські перевізники хотіли поспілкуватися з протестувальниками, однак польська поліція не допустила цього. Водіїв відразу оточили й розділили на групи. Перевізникам не дозволяли повернутися до автомобілів й вони стояли заблокованими близько 2 годин.

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У поліції Польщі запевняють, що українські водії буцімто хотіли заблокувати дорогу. Втім, перевізники відкидають такі звинувачення.