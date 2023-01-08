Біля Кремінної – важкі бої, росіяни потрохи "просідають", – Гайдай

Російські окупанти перекидають до Кремінної десантників і важку техніку з Бахмутського напрямку. Втім, вони всеодно "просідають".

Сили оборони продовжують відвойовувати Луганщину. Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

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Біля Кремінної точаться важкі бої. Туди росіяни перекинули декілька батальйонів десантників і важку техніку. Ворог потроху просідає,

– повідомив Гайдай.

Морози активізують наступ

Очільник Луганщини також зазначив, що через морозну погоду очікується збільшення інтенсивності бойових дій. Перевага має бути на боці українського війська, адже це дозволить просуватися важкій техніці й не грузнути. Однак, за словами Гайдая, така ситуація водночас складна для бійців – через холод.

Вдарили морози, вночі до -17, наша важка техніка, нарешті, зможе просуватися вперед швидше. Але не забуваємо, що погода однаково сприяє і нам, і росіянам,

– додав Гайдай.

Чому окупанти намагаються втримати Кремінну

Очільник області зазначив, що для росіян зараз ціль – втримати Кремінну, оскільки "фланги можуть відкритись, і тоді буде розбито навпіл все це угруповання, яке штурмує Бахмут постійно".

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Російські окупанти посилили атаки на Бахмутському та Авдіївському напрямах, а також намагаються прорвати оборону ЗСУ у Соледарі.

Запеклі бої тривають і в районі Сватового – Кремінної на Луганщині.

Минулої доби тривали бойові дії в районі Сватового. За даними Генштабу ЗСУ, росіяни намагаються покращити свої тактичні позиції на Північний Захід від Сватового на Куп'янському напрямку.

Українські війська відбили атаку в районі Стельмахівки.

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