Окупанти поспіхом будують фортифікації біля Курської АЕС: супутникові фото

Влада Росії почала будувати лінію оборони біля Курчатова Курської області. Укріплення розташовані приблизно за 15 кілометрів від Курської атомної електростанції вздовж автодороги 38К-010 "Крим" – Іваніне.

Супутникові знімки компанії Planet Labs це підтверджують. Судячи з фото, росіяни почали будувати укріплення на південь від Курчатова, де розташована Курська АЕС.

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Зазначають, що фортифікації розташовані за 15 кілометрів від станції. І схоже, зводять їх поспіхом. Буквально кілька днів тому їх ще не було.

Росіяни будують укріплення біля Курської АЕС / Скриншоти Planet Labs

Окупанти продовжують евакуацію

Тим часом росіяни також проводять евакуацію населення у Льгові Курської області, а підходи до міста та міст через річку Сейм замінували.

"Уздовж об'їзної дороги з Льгова на Курськ риють протитанкові рови", – ідеться у повідомленнях росЗМІ.

А цивільні лікарні Курщини використовують для потреб російскьої армії.

У мережі пишуть, що поранених та вбитих окупантів туди привозять КамАЗами.