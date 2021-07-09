Біля Львова маршрутка влетіла у вантажівку: фото і відео

9 липня 2021 , 16:38
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Джерело:

"Варта 1"

У прильвівському селі Малехів 9 липня зіштовхнулись маршрутка та вантажівка. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини зіткнення.

На дорозі утворився шалений затор. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

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Маршрутка зіткнулась з вантажівкою

  • У Малехові приблизно о 14:30 трапилась аварія.
  • Там зіштовхнулись рейсовий автобус "Богдан" та вантажівка "ГаЗель".
  • Автівки їхали у напрямку Львова.
  • Внаслідок зіткнення автобус та вантажівка з'їхали на узбіччя.
  • На дорозі утворився великий затор, тож наразі водіям краще уникати цю ділянку.
  • Учасники аварії викликали на місце події правоохоронців.
  • Вони встановлюють усі причини та обставини події.
  • Попередньо відомо, що ні водії, ні пасажири автівок не постраждали.

Дивіться відео з місця ДТП:

 


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Маршрутка влетіла у вантажівку / Фото "Варта 1"

Автор: Ольга Котів