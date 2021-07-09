Біля Львова маршрутка влетіла у вантажівку: фото і відео
9 липня 2021 , 16:38Читать новость на русском
Джерело:"Варта 1"
У прильвівському селі Малехів 9 липня зіштовхнулись маршрутка та вантажівка. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини зіткнення.
На дорозі утворився шалений затор. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав.
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Маршрутка зіткнулась з вантажівкою
- У Малехові приблизно о 14:30 трапилась аварія.
- Там зіштовхнулись рейсовий автобус "Богдан" та вантажівка "ГаЗель".
- Автівки їхали у напрямку Львова.
- Внаслідок зіткнення автобус та вантажівка з'їхали на узбіччя.
- На дорозі утворився великий затор, тож наразі водіям краще уникати цю ділянку.
- Учасники аварії викликали на місце події правоохоронців.
- Вони встановлюють усі причини та обставини події.
- Попередньо відомо, що ні водії, ні пасажири автівок не постраждали.
Дивіться відео з місця ДТП:
Маршрутка влетіла у вантажівку / Фото "Варта 1"