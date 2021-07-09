Біля Львова маршрутка влетіла у вантажівку: фото і відео

У прильвівському селі Малехів 9 липня зіштовхнулись маршрутка та вантажівка. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини зіткнення.

На дорозі утворився шалений затор. Попередньо відомо, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

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Маршрутка зіткнулась з вантажівкою

У Малехові приблизно о 14:30 трапилась аварія.

Там зіштовхнулись рейсовий автобус "Богдан" та вантажівка "ГаЗель".

Автівки їхали у напрямку Львова.

Внаслідок зіткнення автобус та вантажівка з'їхали на узбіччя.

На дорозі утворився великий затор, тож наразі водіям краще уникати цю ділянку.

Учасники аварії викликали на місце події правоохоронців.

Вони встановлюють усі причини та обставини події.

Попередньо відомо, що ні водії, ні пасажири автівок не постраждали.

Дивіться відео з місця ДТП:

На Львівщині 30 червня мікроавтобус Mercedes Sprinter влетів в автомобіль дорожньої служби . Внаслідок аварії Mercedes перекинувся, а інша автівка сильно пошкодилась.



Маршрутка влетіла у вантажівку / Фото "Варта 1"