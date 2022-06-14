Біля Львова відкрили модульне містечко для переселенців: фото та відео зручностей

Поблизу Львова 14 червня відкрили перший квартал модульного містечка для внутрішніх переселенців. Він налічує 10 компактних будиночків, обладнаних всім необхідним і готових до експлуатації.

Збудували житлові конструкції у рекордно стислі терміни – за 1 місяць. У майбутньому планується зведення ще 100, 250 та 350 таких будиночків.

Читайте також У США переконані, що Путіну не вдасться захопити всю Україну

Що відомо про модульне містечко поблизу Львова

Проєкт першого кварталу модульного містечка під назвою Leo States реалізували у селі Хоросно Солонківської громади, що на Львівщині, за 15 кілометрів від обласного центру. Перші 10 будиночків обладнані всім необхідним, зокрема кухнею та санвузлами. Крім того, у кожній такій житловій конструкції є:

по два двоповерхові ліжка з ковдрами, подушками та постільною білизною;

посуд;

шафи;

набір продуктів;

електрична плита, холодильник, стіл та мийка;

унітаз, умивальник, душова кабіна, бойлер та пральна машинка;

телевізор.

Для спільного користування на території містечка доступні дитячий майданчик та спеціальна зона для барбекю.

Як виглядає модульне містечко для внутрішніх переселенців поблизу Львова / Фото ZAXID.NET

Керівник Leo States Станіслав Луцкович розповів, що будівництво модульного містечка фінансують винятково благодійники. На проєкт вже вдалось зібрати близько 400 тисяч євро. Перші 10 будиночків звели на кошти фонду Baranova 27, а наступні квартали профінансовані приватними фондами й комерційними організаціями зі всього світу.

Вартість однієї такої житлової конструкції з умеблюванням, необхідним устаткуванням та підключенням до мереж водо- й електропостачання коштує не повних

Над першим кварталом Leo States працювали близько 50 волонтерів, які займались розробкою архітектурного плану, інтер'єру та інженерією. Площа кожного будинку – 15 квадратних метрів. Маємо ділянки на побудову наступних 100, 250 та 350 будинків. Щомісяця можемо видавати під поселення від 10 до 50 таких будинків,

– пояснив Станіслав Луцкович.

Відкриття першого кварталу модульного містечка для переселенців біля Львова: дивіться відео

До слова, наразі поруч із вже готовими житловими конструкціями вже відбувається будівництво наступних кварталів. Підтримати проєкт можна за допомогою грошового переказу за допомогою різноманітних платіжних систем за посиланням.

Вас може зацікавити – мешканець Харкова показав зруйнований російськими окупантами дім: дивіться відео