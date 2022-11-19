Ніхто й не спробував гасити: у Мелітополі спалили російський прапор – разом із будинком культури

Жителі Мелітополя продовжують чинити спротив окупантам. Зокрема, біля міста спалили будинок культури, де висів ворожий триколор.

Це сталось у селі Миронівка Мелітопольського району, розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

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Ніхто навіть не думав гасити

Так, у Миронівці хтось настільки хотів позбутися ненависного російського триколору на місцевому будинку культури, що довелось пожертвувати цілою будівлею.

Ніхто з місцевих жителів навіть не намагався гасити пожежу. Тому російська ганчірка з будинком спокійно догоріли. Федоров наголосив, що українці, які живуть в окупації, хочуть побачити "русский мир" тільки в пекельному полум'ї. Міський голова показав також яскраве відео займання.

Коли звільнять Мелітополь

Після звільнення Херсона українських захисників чекає і окупована Запорізька область. Зокрема, Мелітополь, Бердянськ тощо. Наразі ЗСУ знищують ворожі склади та самих окупантів на цих територіях. Наприклад, 10 листопада в Мелітополі ввечері було чутно 4 гучні вибухи.

Американський генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що українські військові можуть деокупувати Мелітополь та Маріуполь вже у січні 2023 року. Військовий експерт Олег Жданов погоджується, що це можливо за певних умов. Зокрема, якщо українська сторона переріже транспортну артерію, яка забезпечує південне угруповання Росії.

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