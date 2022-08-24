Біля Миколаєва після обстрілів виникла пожежа

Після масованих обстрілів Миколаївщини неподалік обласного центру виникла пожежа. Наразі на місці працюють рятувальники.

Після обстрілів близько за межами Миколаєва близько 17:30 виникла пожежа. Зараз рятувальники намагаються ліквідувати займання.

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Площа пожежі і де саме вона виникла наразі невідомо. Мер міста Олександр Сєнкевич пообіцяв, що всі подробиці нададуть пізніше.

Це вже 10 пожежа за останні 2 дні

Нині зранку повідомлялося, що впродовж доби 23 серпня та вранці 24 серпня на Миколаївщині виникли 9 пожеж. 3 з них сталися внаслідок обстрілів російськими військами. Тож це все четверта пожежа за останній час, яка спалахнула у регіоні внаслідок російських обстрілів.

Зранку окупанти обстріляли місто Новий Буг

Сьогодні зранку російські військові атакували місто Новий Буг у Баштанському районі Миколаївської області. Наразі відомо про 9 поранених людей, серед них двоє дітей.

Оперативне командування "Південь" повідомило, що внаслідок влучання російської ракети по Новому Бугу у місті пошкоджено 25 будинків.

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