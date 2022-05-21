Біля Немирова на Вінниччині ППО збила російську ракету

Російські військові продовжують обстрілювати українські міста. На щастя, деякі ракети вдається збивати нашим силам ППО. Це й сталося на Вінниччині поблизу Немирова.

Про це повідомив глава Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він наголосив на тому, що біля Немирова нашим силам ППО вдалося збити ворожу ракету. Наразі це вся інформація, якою ми володіємо.

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Додамо лиш, що близько 10:30 по Україні почала лунати повітряна тривога. Спочатку мовилося про кілька областей, але за пів години сирени прозвучали практично в кожній.

Нагадуємо про необхідність перебувати в укритті, поки лунає сирена. Покидати його можна буде лише після відбою. Такий простий алгоритм дій дозволить вберегти ваше життя.

Зауважимо, що напередодні сили ППО спрацювали на відмінно на Миколаївщині. Там вдалося збити крилату ракету типу X. Її російські військові запустили зі стратегічного бомбардувальника.

На жаль, російські військові продовжують щоденно атакувати українські міста та населені пункти. Причому роблять це як з допомогою ракет, так і з інших видів озброєння. Так, лише за минулу добу окупанти завдали кілька ракетних ударів.

Ракетні атаки росіян за 20 травня

Зранку російські загарбники атакували Малин, що на Житомирщині. Олександр Ситайло, мер міста, підкреслив, що ворог вгатив по об'єкту інфраструктури, а також сотні житлових будинків.

Невдовзі глава Житомирської ОВА Віталій Бунечко розповів детальніше про атаку. Під час телемарафону він додав, що внаслідок ворожої атаки поруйновані майже 50 будинків, з яких п'ять настільки пошкоджені, що в них уже неможливо жити. Крім того, ракетний удар був і по залізничній інфраструктурі. Загалом же відомо про три "прильоти".

Чули вибухи зранку й у столиці. Микола Поворозник, перший заступник міського голови, під час телемарафону розповів про те, що це працювала ППО.

Обстрілювали російські загарбники Полтавську область. Ворожий снаряд влучив по Лубенській громаді, поруйнувавши об'єкт інфраструктури. На щастя, наголосив глава ОВА Дмитро Лунін, ніхто не постраждав.

Чого не скажеш про Лозову, що на Харківщині. Окупанти ракетою влучили у самісінький центр міста. Якщо конкретно, то в палац культури, в якому перебували люди. Від ворожої атаки травм зазнали щонайменше семеро людей. Наймолодшою потерпілою стала 11-річна дівчинка.

Кілька разів окупанти гатили по Одещині. Причому перший "приліт" стався по вбиральні на пляжі. Пізніше ж російські загарбники завдали чергового удару, але вже по об'єкту інфраструктури.

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