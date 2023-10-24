Біля берегів Німеччини зіткнулися два кораблі: британське судно пішло на дно

Внаслідок зіткнення двох кораблів у Північному морі зранку, одне з суден потонуло. Рятувальникам вдалося витягнути з води людину, ще декілька осіб вважаються безвісти зниклими.

Затонулий борт прямував з Бремена до англійського порту Іммінгем. Деталі та причини зіткнення наразі не повідомляються.

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Що відомо про зіткнення

Близько 5 години ранку у Північному морі біля берегів Німеччини зіткнулися два вантажних кораблі – Polesie під прапором Багамських островів та Verity під прапором Британії. Інцидент трапився на південний захід від острова Гельголанд. Відомо, що внаслідок аварії британський борт затонув.

Корабель Verity затонув внаслідок зіткнення / Vesseltracker (ілюстративне фото)

Німецьке командування з надзвичайних ситуацій повідомило, що одну людину вдалося витягнути з води. Вона отримує медичну допомогу. Рятувальники продовжують пошуки людей, які вважаються зниклими безвісти. Наразі у Північному морі хвилі сягають 3 метри заввишки.

Polesie внаслідок зіткнення постраждав менше / Vesseltracker (ілюстративне фото)

Polesie залишився на плаву – повідомляється, що на борту перебуває 22 особи.

Зіткнення кораблів з зерном

Близько тижня тому у Мармуровому морі зіткнулися два суховантажі, які перевозили зерно. Відомо, що це були український та російський кораблі, як прямували з Ізмаїлу та Кавказу відповідно. Мова йде про 122-метровий суховантажний корабель "Haje Halimeh" та 169-метровий корабель "Asomatos".

Корабель, що плив з Росії під час обгону врізався в корму генерального вантажного судна "Haje Halimeh". Обидва кораблі отримали пошкодження, однак значних пробоїн не було. Постраждалих чи забруднення навколишнього середовища також не зафіксували.

Обидва кораблі перенаправили в Текірдаг та поставили на якір для оцінки збитків і розслідування інциденту.