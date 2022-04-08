Біля Олександрівки знову відбулись бої: ЗСУ дали відсіч окупантам

Триває 44 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На Південнобузькому напрямку ворог вкотре намагався просунутись.

Поблизу Олександрівки окупанти вели бойові дії, намагаючись завдати вогневого удару нашим Збройним Силам. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 8 квітня.

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Ситуація на Південнобузькому напрямку

У районі населеного пункту Олександрівка окупанти 8 квітня вели бойові дії. Вони намагались здійснити вогневий вплив, аби завдати ураження підрозділам Збройних Сил України.

Втім наші військові успішно відбили атаку ворога. Окупантам вкотре не вдалось досягти своєї мети.

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